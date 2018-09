Sant Llorenç de Morunys millora l'accés al nucli pel portal de la Capella

Punt on s´estan efectuant les obres, a la carretera de Berga

Punt on s´estan efectuant les obres, a la carretera de Berga anna pujol

L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys està arranjant l'entrada al nucli antic pel portal de la Capella, amb la finalitat d'eixamplar la vorera perquè «hi havia un tros per on les cadires de rodes o els cotxets no podien passar i havien de baixar a la carretera», explica l'alcalde piteu, Francesc Xavier Mas.

A més, el consistori ha decidit canviar el tipus de rajola «quadrat típic» que hi havia en aquell tram, per col·locar-hi llosa, i d'aquesta manera gairebé tot el nucli del municipi té aquest tipus de pedra, segons ha continuat explicant l'alcalde.

La subvenció que ha fet possible les obres, de la Generalitat, vol fomentar un model de turisme competitiu, sostenible i de qualitat, amb un import total d'uns 150.000 euros. A més de les obres de millora de la vorera al portal de la Capella, tocant a la carretera de Berga, també ha permès millorar un tram de la carretera de Solsona, on també s'estan efectuant diverses actuacions.

Segons el batlle piteu, «feia temps que els veïns aparcaven sobre la vorera per manca d'espai. Es solia fer de manera endreçada però últimament hi havia cotxes que aparcaven molt a prop del mur i ja no es podia passar caminant».

És per aquest motiu que han fet la vorera més estreta i han creat algunes places d'aparcament «de cap a cap del carrer en fila», continua Mas, i afegeix que també «ho hem aprofitat per obrir l'altre cantó de la vorera i fer millores en els serveis». L'obra afecta el primer tram de la carretera, uns 130 metre a partir de la rotonda d'entrada al municipi.



Recàrrega elèctrica

L'última actuacioó del 2018, inclosa en la mateixa subvenció, és la instal·lació del carregador de cotxes elèctrics, que s'emplaçarà a l'àrea d'autocaravanes. Així, Sant Llorenç augmentarà en quatre els punts de recàrrega de cotxes elèctrics de la comarca del Solsonès. De moment, en funcionament hi ha el de la plaça de les Moreres de Solsona, el del Càmping el Solsonès i el de l'hotel Casa Albets.

L'alcalde piteu destaca altres actuacions que ja s'han portat a terme o que es faran pròximament aprofitant la mateixa subvenció de foment del Turisme: «Ens la van atorgar el 2017 i hem fet la substitució de força lluminària pública per leds, hem adequat el pont de la Vall-llonga, a més d'altres actuacions de reordenació de la carretera de Solsona».

Les obres a la carretera de Solsona són l'actuació de protecció principal segons el consistori piteu. L'alcalde de la vila afirma que el tram inicial del poble venint de Solsona es tracta «d'un mal endèmic, que exigia una intervenció urgent» per fer-lo més segur per als vianants i per als vehicles.