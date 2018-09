El Centre Tecnològic detecta una afectació potencial molt greu de processionària

Les erugues de la processionària tornen a aparèixer als boscos del Solsonès, tot i que es troben en un estadi inicial. Segons l'investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal (CTFC) de Solsona Lluís Brotons, «hem detectat una afectació potencial molt greu altra vegada, després de l'afectació dels darrers anys. Això comporta més possibilitat de defoliació per als arbres que estan patint la plaga any rere any».

Els boscos que hi ha anant cap a coll de Jou estan força afectats. Actualment es tracta d'eruguetes petites que costen de veure però hi comencen a ser, i amb les altes temperatures dels últims dies s'està accelerant el seu ritme. «Com que són molt petites encara no poden menjar, només piquen les fulles», continua Brotons, que també investiga per al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), que coordina la plataforma de ciència ciutadana Alerta Forestal amb l'impuls de la fundació bancària La Caixa.



Alerta Forestal

Segons el coordinador científic de la campanya, Jordi Vayreda, ara mateix els boscos «estan en bon estat de salut a la major part del país, perquè la primavera i l'estiu han estat especialment plujosos i han permès que recuperin adequadament. Tot i que és una bona notícia, això també vol dir que la processionària té més aliment disponible». Hi ha centenars de persones que participen a Alerta Forestal vigilant els boscos catalans i enviant fotos. De la processionària, en la darrera campanya es van recollir més de tres-centes imatges. El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal també forma part d'Alerta Forestal, hi aporta una part important de fotografies fetes amb dron.

Les imatges aèries han servit al centre solsoní per «mapar les parts afectades de l'any passat i anar implementant noves metodologies per quantificar», afegeix Brotons, biòleg expert en Biodiversitat i Ecologia del Paisatge. «Per exemple, hem anat veient que tenim capacitat de predicció per veure com evoluciona la plaga amb els anys, perquè la processionària no es mou gaire ni gaire ràpidament», continua Brotons.

A més, l'any passat el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal va fer un experiment en el qual van poder veure que els ous dels arbres a la zona del sud del Solsonès moren per parasitisme. Una de les observacions extretes de l'experiment és que sembla que els «predadors naturals comencen a aflorar», segons el biòleg, tot i que la tendència només s'ha detectat als boscos de la zona sud de la comarca, i els de la zona del centre i del nord continuen afectats.