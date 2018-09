Solsona rememora l'1 d'Octubre amb un cap de setmana d'actes reivindicatius

Rememorar la històrica jornada viscuda, reflexionar sobre les conseqüències del referèndum d´independència durant el darrer any i fer via cap a la República Catalana. Amb aquestes mires s´ha dissenyat a Solsona el programa d´actes titulat 'U d´Octubre: Un any', el cap de setmana previ al primer aniversari de l´efemèride a la nova plaça que durà aquesta data per nom. És una iniciativa de la delegació territorial de l´Assemblea Nacional Catalana a Solsona, Òmnium Cultural del Solsonès, el CDR Solsonès i l´Ajuntament.

Els actes començaran dissabte a les set de la tarda amb la inauguració de la placa de la nova plaça, que fins ara no tenia nom, i que es convertirà en un homenatge al dret a l´autodeterminació. El març passat, el consistori va aprovar per unanimitat nomenar l´exterior de la Sala Polivalent plaça de l´U d´Octubre, d´acord amb el resultat d´una enquesta ciutadana realitzada les setmanes prèvies. Entre d´altres, hi participarà l´Orfeó Nova Solsona.

A continuació, s´obrirà una exposició fotogràfica col·lectiva al vestíbul de la Sala Polivalent que mostrarà com es va viure la jornada de l´any passat a diferents municipis del Solsonès. Aquestes imatges, seleccionades a partir de les fotos publicades a Instagram per la ciutadania amb l´etiqueta #1octubresolsones i d´altres que s´han fet arribar directament a l´organització, es complementaran amb l´exposició itinerant "Museu mòbil de la repressió", obra d´Artistes de la República.

L´organització té la voluntat de fer que el programa sigui el màxim de popular possible, tal com va esdevenir l´1 d´octubre de l´any passat. Per això, les fotografies seran aportacions ciutadanes i tothom serà convidat a plasmar en una butlleta com vol que sigui la República Catalana, pendent de fer-se efectiva.

A partir de dos quarts de nou del vespre hi ha prevista una botifarrada popular (amb opció vegetariana). Aquest dilluns l´Oficina d´Atenció Ciutada (OAC) municipal n´ha posat tiquets a la venda anticipada, al preu de 5 euros, si bé també es podran comprar el mateix dia a la plaça. Part de la recaptació es destinarà a la Caixa de Resistència. Dissabte a la nit també hi haurà espai per a la música a partir de dos quarts de dotze amb un concert a càrrec del conjunt solsoní Ni5 i l´actuació d´un discjòquei.

Xerrada-vermut sobre la repressió

Els actes continuaran diumenge al punt del migdia amb una xerrada-vermut amb la participació d´alguna persona integrant del col·lectiu antirepressiu Alerta Solidària i la projecció de documentals de l´1-O. Per al mateix dilluns 1 d´octubre, l´organització ha preferit deixar l´agenda lliure per afavorir la màxima participació als actes que s´organitzin a la capital catalana.

Col·laboren en la programació d´aquest cap de setmana l´Orfeó Nova Solsona, Ni5, Alerta Solidària, Artistes de la República, el Club d´Esquí Solsona i diverses persones voluntàries a títol individual.

El Solsonès va registrar un 69,7 per cent de participació en el referèndum d´independència (6.788 persones), amb un 95 per cent de les butlletes a favor del "sí" a la independència i el 2,5 per cent, a favor del "no". A la capital comarcal, va participar el 48,47 per cent del cens amb un resultat del 96,37 per cent favorable al "sí", enfront d´un 2,37 per cent en contra. Al conjunt de Catalunya van votar 2.286.217 persones.