Solsona té només un cap de llista clar vuit mesos abans de les municipals

Quan falten vuit mesos per a les eleccions municipals del proper mes de maig del 2019, la ciutat de Solsona només té un candidat a l'alcaldia que s'hagi presentat públicament. És el cas de l'actual alcalde, David Rodríguez, que es presenta a la reelecció com a cap de llista per Esquerra Republicana de Catalunya.

Rodríguez va explicar la setmamana passada en una roda de premsa que Esquerra no ha aconseguit «ningú que estigui disposat a encapçalar el projecte per Solsona», tot i que la seva idea inicial era deixar l'alcaldia, tal com va afirmar el mes d'abril del 2017.

L'alcalde va afegir que les setmanes prèvies a la visita del 29 d'agost passat a Oriol Junqueras a la presó de Lledoners també van ser un punt d'inflexió a l'hora de rectificar, ja que el màxim dirigent del partit li havia demanat reiteradament que tornés a liderar la llista.

Pel que fa al PDeCAT de Solsona, el seu portaveu, Marc Barbens, ha explicat a Regió7 que la segona setmana d'octubre hi haurà les eleccions primàries del partit a Solsona, i «en principi» s'hi presentarà amb «el grup que hem treballat durant els últims anys», segons Barbens. Aquesta setmana s'informarà els possibles participants sobre què han de fer per presentar-s'hi i els terminis que hi ha. Marc Barbens ha afegit que «s'hi podrà presentar tothom, sense que hi hagi cap nom prefigurat i sense que hagin de ser necessàriament persones que ja s'hagin dedicat al món polític últimament».

El grup d'Alternativa per Solsona-CUP va celebrar la seva assemblea a principi de setembre amb «una valoració positiva del que hem fet i la idea de tornar-nos a presentar», explica el seu portaveu i cap de llista, Òscar Garcia, tot i que ha afegit que «el més calent és a l'aigüera i, a partir d'ara, de cara a l'octubre, començarem a concretar».



Més grups

Pel que fa a la cap de llista del Partit Socialista de Catalunya (PSC) per Solsona, no ha definit si es tornarà a presentar i si seguirà dins del mateix partit. Els altres dos grups que es van presentar en les eleccions del maig del 2015 a Solsona van ser Plataforma per Catalunya (PxC), amb Alexandre Ler Herias al capdavant, i el Partit Popular de Catalunya (PP), amb José Luis Reboiro Serra.

En les darreres eleccions, ERC va rebre 1.877 vots, un 48% del total, i va obtenir set regidors a l'Ajuntament de Solsona. El grup del que era Convergència, ara PDeCAT, en va rebre 903, un 23% i tres representants al ple del consistori. La CUP va obtenir 609 vots, el 15,5% del total i dos regidors a l'oposició, i el Partit Socialista, 260 vots, el 6,6% i una regidora, Yasmina Valderrama, que ha format part de l'actual govern.