El cicle Calidoscòpia comença amb una xerrada sobre la diferència silenciosa

El cicle de conferències «Calidoscòpia, variacions de la quotidianitat des del pensament divergent» ofereix la primera xerrada demà, divendres 28 de setembre, a les 7 de la tarda al Saló de les Homilies d'Organyà de la biblioteca Carles Morató de Solsona. La primera de les sessions porta per títol «Fer present la diferència silenciosa». La ponent serà Barbara Roller, presidenta de l'Associació per al Desenvolupament de Basale Stimulation i formadora del mateix concepte.

Roller fa més de 25 anys que treballa en una escola d'educació especial com a terapeuta ocupacional i infermera amb infants i joves que són quasi invisibles en la societat i no tenen veu pròpia. La terapeuta entén i dona veu a col·lectius que tenen dificultats per comunicar-se de manera adequada, i també posa en valor l'aportació social de la discapacitat, segons informen fonts de l'organització.