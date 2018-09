L'Ajuntament de Solsona manté les taxes i els impostos intactes per a l'any 2019

La modificació d'ordenances, taxes i impostos és un dels punts del ple ordinari de setembre a l'Ajuntament de Solsona, que se celebrarà demà a les 9 del vespre. El govern municipal porta a votació una proposta que manté les ordenances fiscals intactes, amb petites modificacions que pràcticament només afecten parades firaires i atraccions.

El regidor d'Hisenda, Ramon Xandri, argumenta que l'executiu municipal «se sent còmode amb el global de tributs en la situació actual», si bé «estem en una revisió permanent de l'IBI». Han entrat en vigor diversos factors relacionats amb l'impost de béns immobles, però «l'Ajuntament encara no té definida l'envergadura de les revisions per a les arques municipals fins a final d'any». Per aquest motiu, per al 2019 l'IBI es mantindrà congelat.

En la sessió de divendres també es porta a votació l'actualització de l'inventari de béns municipals, les dues principals modificacions del qual corresponen a l'adquisició del Camp del Serra i de l'edifici de Cal Manel. L'ordre del dia també inclou l'acceptació dels ajuts atorgats pel departament d'Ensenyament per al manteniment de l'Escola Municipal de Música, que ascendeixen a 30.060 euros, corresponent al curs 2016-2017.