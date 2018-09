El Solsonès promou el turisme de fauna i natura entre els allotjaments

L'Escola Agrària del Solsonès impulsa el turisme de fauna i natura entre els allotjaments rurals, amb un curs que va començar ahir al centre. Durant la tarda d'ahir, també hi va haver una xer-rada-col·loqui amb el consultor en ecoturisme i turisme Victor Yu a l'hostal Crisami sobre com treballar amb el mercat asiàtic en turisme de fauna. Yu forma part del comitè executiu de l'Asian Bird Fair i l'organització no governamental Ecotourism Taiwan.

Segons l'organitzador del col·loqui i professor responsable del curs de l'Escola Agrària, Carles Santana, «aquí al Solsonès hi ha un gran recurs faunístic i natural, però també hem de saber crear productes acabats per tal de ser comercialitzats. S'han de tenir les dues coses en compte». Santana, que és biòleg especialitzat en turisme de fauna i natura, ha explicat a Regió7 que tant el curs com la xerrada no surten «d'una casa de turisme rural en concret, sinó del neguit de la comarca per desenvolupar-se».

La xerrada va ser coorganitzada entre Santana i el Grup Leader de la Catalunya Central i va desenvolupar-se d'una manera informal, perquè els assistents poguessin parlar amb el consultor en ecoturisme i turisme «amb proximitat i en petit comitè, fent un cafè. Es tractava de gent interessada en com funciona el mercat asiàtic», segons Carles Santana, que a més de ser professor de l'Escola Agrària és impulsor de l'empresa Photo Logistics, d'experiències turístiques de fauna i natura. Sobretot, relacionades amb ocells.

El president del Patronat de Turisme del Solsonès, Josep Caelles, està content que s'organitzin «aquest tipus d'activitats que afavoreixen el turisme a la comarca. Segurament, el Solsonès no viu d'això, però està bé tenir espais on es fomentin aquestes activitats». Segons la coordinadora dels estudis sobre productes turístics de fauna i natura per allotjaments rurals a l'Escola Agrària, Alba Reguant, es tracta «d'al·licients que s'afegeixen al turisme rural».

Caelles també ha destacat que Carles Santana, mitjançant l'empresa Photo Logistics, hagi creat diversos hides (observatoris) a la comarca per veure aus. Aquests punts permeten no tan sols observar els animals, sinó que també són ideals per prendre instantànies tant de la fauna com de la natura del voltant.

Santana, al web de l'empresa Photo Logistics, diu que el desenvolupament rural és «la clau de l'èxit de les polítiques de conservació, perquè els productors primaris actius en desenvolupament harmònic amb el medi afavoreixen les polítiques de conservació de mitjans forestals, agrícoles o de qualsevol altre tipus».