La Fira del Bolet de Solsona preveu oferir molt producte

La Fira del Bolet de Solsona arriba enguany a l'onzena edició. El cap de setmana amb les activitats centrals serà el del 20 i 21 d'octubre, però durant la setmana anterior ja hi haurà algunes activitats prèvies. Com el taller de Cuina amb Bolets i Maridatge de Vins, a càrrec de Laia Coma i Roger Vilaginés, del restaurant Mare de La Font, que se celebrarà el 18 d'octubre a la sala d'actes de l'edifici del seminari, del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal.

L'investigador del centre i expert en micologia Juan Martínez de Aragón diu que segurament hi haurà bolets per la fira, però que ha de ploure durant els propers dies perquè «la manca de pluja, l'alta temperatura i el vent no afavoreixen la producció». Tot i així, si les previsions meteorològiques es compleixen, plourà aviat i per la fira hi haurà força bolets del Solsonès i de comarques pròximes, continua l'investigador. «Pel que fa a la sortida micològica, seguirem el mateix recorregut que els altres anys, a la finca de Cal Monegal de Sant Llorenç de Morunys. Així anem veient cada any el que va sortint, les variacions», continua Martínez de Aragón.



Activitats complementàries

El coordinador de Solsonès Fires, Pere Obiols, destaca les activitats de la Fira del Bolet «que complementen el certamen, com ara el concurs d'anar a buscar bolets de la UBIC, que fa tres anys que fem i funciona. A més, cada any hi ha un missatge, que serveix per fer pedagogia al voltant del bolet».

Una de les activitats que fa anys que funcionen és el sopar de La Cuina del Bolet, que es farà al pati gòtic del Consell Comarcal del Solsonès organitzat pel Gremi d'Hostaleria del Solsonès, amb els restaurants del Miracle, el Forn de Su i el Càmping del Solsonès. «Aquest any, el sopar tindrà maridatge de cerveses», conclou el coordinador de la fira.