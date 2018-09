L'Ajuntament de Solsona congela l'IBI per a l'any 2019

L'Ajuntament de Solsona manté les ordenances fiscals intactes per a l'any 2019, amb petites modificacions que pràcticament només afecten parades firaires i atraccions, i congela l'IBI, que serà «el mateix el 2018 que el 2019», segons el regidor d'Hisenda, Ramon Xandri. El ple ordinari del mes de setembre del consistori va aprovar ahir al vespre el punt de l'ordre del dia. Xandri va argumentar que l'executiu municipal «se sent còmode amb el global de tributs en la situació actual».

Pel que fa a l'impost de béns immobles, «estem en una revisió permanent de l'IBI», va afegir Xandri. Últimament han entrat en vigor diversos factors relacionats amb l'impost de béns immobles, però «l'Ajuntament encara no té definida l'envergadura de les revisions per a les arques municipals fins a final d'any». Per aquest motiu, per al 2019 l'IBI es mantindrà congelat.

«L'IBI és l'impost per excel·lència. El Cadastre va ordenar de forma progressiva la revisió dels edificis per detectar casos irregulars, però en els béns immobles que siguin correctes, que és més o menys el 90% dels casos, se seguirà pagant el mateix», conclou Xandri.

Tenint en compte les modificacions que s'han fet en algunes taxes, ha estat a les referents a la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o jocs situats en ter-renys d'ús públic local com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, a la distribució d'aigua, gas i electricitat i a la referent al servei de piscines.