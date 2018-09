La nova plaça U d'Octubre i una exposició dels fets seran inaugurades avui a Solsona

Rememorar la històrica jornada viscuda, reflexionar sobre les conseqüències del referèndum i fer via cap a la República Catalana són les mires del programa d'actes titulat «U d'Octubre: un any», que comença avui, dissabte, a partir de les 7 de la tarda amb la inauguració de la placa de la nova plaça U d'Octubre, situada davant de la Sala Polivalent solsonina. Fins ara, era un espai que no tenia nom, i que es convertirà en un homenatge al dret a l'autodeterminació. Entre altres entitats, a l'activitat hi participarà l'Orfeó Nova Solsona.

A continuació, s'obrirà una exposició fotogràfica col·lectiva al vestíbul de la Sala Polivalent que mostrarà com es va viure la jornada de l'any passat a diferents municipis del Solsonès. A partir de dos quarts de nou del vespre hi ha prevista una botifarrada popular amb opció vegetariana i a la nit també hi haurà espai per a la música a partir de dos quarts de dotze amb un concert a càrrec del conjunt solsoní Ni5 i l'actuació d'un discjòquei. La iniciativa ha estat de l'ANC de Solsona, Òmnium Cultural del Solsonès, el CDR Solsonès i l'Ajuntament de Solsona.