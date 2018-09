El PDeCAT decidirà a les primàries del 9 d'octubre per quina candidatura opta

El proper dia 9 d'octubre el Partit Demòcrata a Solsona ha convocat una assemblea oberta per decidir com es presenta a les eleccions municipals i qui serà el cap de llista que encapçalarà la proposta. A més, en la trobada es decidirà optar per una candidatura que vagi més enllà del partit.

En la trobada, també es proposarà treballar conjuntament amb diversa gent independent per aconseguir una candidatura que tingui dos objectius principals. El primer, tenir una idea de ciutat clara per afrontar diferents reptes latents, segons ha informat el partit, i el segon, crear un projecte alineat amb la proposta unitària i transversal del moviment independentista que formulen els presidents Puigdemont i Torra.

Segons l'actual portaveu del PDeCat, Marc Barbens, el termini per formalitzar la intenció de presentar-se resta obert fins avui, diumenge, a les dotze de la nit.