Solsona celebra una xerrada-vermut amb el col·lectiu Alerta Solidària

El col·lectiu antirepressiu Alerta Solidària ha visitat Solsona avui diumenge al migdia per cloure els actes reivindicatius 'U d'Octubre: Un any' amb una xerrada-vermut. L'organització,que dóna suport legal i jurídic a detinguts en accions i mobilitzacions en defensa de reivindicacions socials, ha parlat dels tipus de repressió a la ciutadania i organitzacions independentistes que s'està portant a terme durant els darrers mesos per part de l'estat espanyol. Entre les preguntes presents entre la cinquantena d'assistents a l'acte, hi ha hagut un especial interès pel significat i les interpretacions dels delictes d'odi. També s'ha donat suport a les diverses persones encausades de la comarca del Solsonès.

A l'auditori de la Sala Polivalent hi ha hagut la projecció de documentals sobre l'1-d'Octubre que mostren les experiències de diverses persones que han patit repressió. I ahir dissabte, que va ser el dia central de les activitats commemoratives del referèndum, es va inaugurar la plaça U d'Octubre, situada davant de la Sala Polivalent, que va ser el punt de votació farà un any. També es va inaugurar l'exposició '1 d'Octubre, jo també hi vaig ser' i el Museu Mòbil de la Repressió, i hi va haver una botifarrada popular i el concert de Ni5, seguit per un dj.