Els centres solsonins segueixen majoritàriament la vaga

La major part d'alumnes dels centres de secundària de Solsona, a partir de tercer d'ESO, està seguint la vaga convocada pel Sindicat d'Estudiants per l'1 d'octubre. Fonts de l'institut Francesc Ribalta han informat que tercer i quart d'ESO, cicles i batxillerat han tingut una participació "majoritària" a la vaga, i pels alumnes que han assistit a les aules hi ha hagut "classe normal".

Pel que fa a Arrels Secundària, també hi ha hagut "molt seguiment de la vaga per part dels alumnes de tercer d'ESO en amunt", ha informat el professorat del centre, que ha assistit al complet a l'escola per tal que els alumnes que anessin a classe "aprofitessin el dia".

En total, entre els dos centres solsonins, més de dues-centes estudiants no han anat a classe. Tot i així, a la concentració de les dotze del migdia a la plaça U d'Octubre, on l'alcalde David Rodríguez ha llegit el manifest de la Plataforma 1 d'Octubre, amb prou feines hi havia una cinquantena d'estudiants. Això sí, han estat els que han lluït més estelades entre els assistents a la concentració.