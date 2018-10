«Els drons transmeten imatges en vídeo a les ulleres que duem»

L'habitant de Freixinet Joan Pleixats va organitzar l'exhibició de drons de curses al camp de futbol, que va servir d'inici de la festa major, el diumenge 23 de setembre, juntament amb la cinquena caminada popular. «Hi va haver vint pilots provinents de Girona, Barcelona i la Catalunya Central, entre els quals hi havia dos pilots de Freixinet», explica Pleixats.

«Els drons de carreres, en comptes de fer fotos, transmeten imatges en vídeo a les ulleres que portem posades. D'aquesta manera, és com si ho visquéssim en primera persona, com si estiguéssim fent de pilots des de dins del dron. I el vol és arran de terra, per superar la sèrie d'obstacles que hi ha, com una gimcana», continua el pilot de Freixinet, que va descobrir la seva passió pels drons a través de la seva feina de topògraf amb l'empresa Geomap.

«Llavors, amb el meu germà vam descobrir que hi havia drons de curses i al final ens en vam muntar un entre nosaltres dos, peça per peça. A més, fa un any vam entrar en un equip de Girona, els KDroners», afegeix Joan Pleixats, que conclou que és com un esport «en el qual es pot estar federat i hi ha lligues nacionals, europees i internacionals».