La Fira de l'Empelt de Llobera arribarà enguany a la quinzena edició

La Fira de l'Empelt de Llobera arriba enguany a la quinzena edició. Per celebrar l'aniversari, l'organització té previst el muntatge d'una exposició amb fotografies històriques que repassin «la festa del i per al poble de Llobera», segons explica la presidenta de la fira, Montse Culell, mentre afegeix que també hi ha visitants de Solsona i altres pobles de la comarca que hi solen anar.

«El certamen mostra productes artesans de qualitat elaborats per veïns de Llobera», continuen membres de l'organització. «A més, dins de la fira també hi ha espai per a l'escola i les entitats del municipi per mostrar-se i explicar-se», continua la presidenta, Montse Culell.

Enguany hi haurà activitats tan variades com el segon Open de Llobera de dards, «Dibuixant i desplegant llibres» fent un cafè amb l'il·lustradora Anna Terricabras, intercanvi de plaques de cava, tirada de bitlles catalanes, una classe magistral de zumba o el concert a càrrec d'Oriol Barri, a més de les parades d'artesania que recorden que fa dècades Llobera era un punt de pas pel que fa a la transhumància ramadera de Catalunya.