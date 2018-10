Freixinet culmina una festa major amb molta participació

La Festa Major de Freixinet ha durat quatre dies i ha tingut la participació de tot el poble i de les seves entitats. Per posar un exemple de l'alta implicació de la població i els municipis veïns, «enguany ha estat la vegada que hi ha hagut més gent al sopar de festa major, hem estat gairebé dues-centes cinquanta persones», va explicat a Regió7 David Garriga, membre de l'Associació de Festa Major. Freixinet, actualment, te un volum de població que es situa aproximadament al centenar d'habitants.



Gegants bojos

Ahir, la coral La Fònica va oferir un concert durant la missa solemne de les dotze, i a la tarda hi va haver la cercavila amb els gegants de Freixinet. Segons Garriga, els elements folklòrics són fets pel «professor de l'escola del poble, que fa uns trenta anys que treballa de mestre aquí a Freixinet, a l'escola rural. Són gegants bojos, com els del carnaval de Solsona, i estan inspirats en els veïns del poble. Per exemple, un és el sergent Morales, que és un policia armat amb un tiraxines».

També hi va haver un espectacle inèdit a càrrec del músic Eduard Gener i el Mag Pere, que van lligar les seves arts tocant el piano, cantant i amb trucs de màgia de qui ha estat escollit com a segon millor mag del món al campionat de Seül celebrat aquest estiu. Al migdia, després de la missa, el sorteig de festa major va repartir una cinquantena de premis.

Dissabte va ser el dia central d'una celebració que ja va començar diumenge passat, 23 de setembre. Al matí hi va haver el vuitè Campionat de bitlles catalanes i, a la tarda, jocs populars i el gran partit de futbol de la FM, o així és com l'anomenen els habitants de Freixinet. Al vespre, el sopar va donar pas al ball amb Elisabet Majoral i el concert amb L5DB i Vizuri Versions.