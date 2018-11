Engeguen una campanya per tornar els menhirs a la natura

La plataforma NaturaLitat (Natura i Espiritualitat) ha iniciat una campanya de recollida de firmes per tal que els monuments megalítics del projecte «Gegants Immortals» tornin als seus emplaçaments originaris. La iniciativa, dins del portal web Change, va aconseguir unes 150 signatures durant el dia d'ahir.

«Que els restaurin ens sembla bé, però portar-los al museu i que la gent els vagi a veure allà, no. Han de tornar als punts d'origen, sense perdre el contacte amb la natura. I, llavors, que des d'allà les persones puguin conèixer la seva informació històrica i espiritual, que s'ha perdut amb el pas dels anys», ha explicat a Regió7 Marta Aymerich, coordinadora de la recollida de signatures i membre de NaturaLitat.

Per a la plataforma, la recollida de signatures és una manera d'unir diverses sensibilitats i que la causa arribi a més persones. NaturaLitat va néixer arran del post-grau «Significats i valors espirituals de la natura», de la Universitat de Girona i desenvolupat sobretot al Miracle (Riner). «Diverses persones del grup van escriure una carta al museu quan vam saber que els monuments havien estat traslladats, i vam rebre una resposta ràpida, i ens van dir de trobar-nos aquest diumenge al Miracle», continua Aymerich.

Precisament, a la Casa Gran del santuari hi ha actualment les sis esteles-menhir que han estat traslladades per una empresa especialitzada des dels seus punts d'origen, dins del projecte coordinat pel Museu de Solsona, patrocinat pel Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida i gestionat pel Consell Comarcal del Solsonès. «Gegants immortals» també té la col·laboració dels ajuntaments de Riner, Pinell i Solsona i els propietaris dels terrenys on es trobaven ubicades les esteles-menhirs.