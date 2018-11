Solsona commemora el Dia per a l'eliminació de la violència envers les dones amb un espectacle familiar

'Marina i el somni de volar', de la companyia NS Danza, explica, per mitjà de teatre de text, danses del món i titelles, com totes tenim el valor de superar les pors personals i com podem posar punt final a l'exclusió social. És l'espectacle adreçat al públic familiar amb què dimarts vinent, dia 27 de novembre, a dos quarts de sis de la tarda a la Biblioteca Carles Morató, Solsona commemorà el Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones, que té lloc cada 25 de novembre.

Aquest espectacle, que és d'entrada lliure i sense inscripció prèvia, és organitzat per la regidoria de Polítiques d'Igualtat i el Consell Comarcal del Solsonès, a través del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, amb la col·laboració de l'Associació de Dones del Solsonès i la Biblioteca Carles Morató.

Dissabte, jornada per incentivar la reflexió

Abans d'aquesta data, dissabte de les deu del matí fins les cinc de la tarda davant de l'Ajuntament solsoní hi haurà la tercera Fira contra les violències de gèneres, que té per objectiu visibilitzar diferents situacions de violència que se segueixen produint i reflexionar sobre la construcció de gèneres. És organitzada pel Grup de Gèneres del Casal Popular La Fura.

A més, al matí, l'Associació de Dones del Solsonès penjarà un llaç al balcó consistorial, i a les dotze del migdia llegirà el manifest unitari de les institucions catalanes del Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones, enguany redactat per la periodista Ariadna Oltra. Aquest text recorda que fa una dècada que Catalunya té una llei per al dret de les dones a eradicar la violència masclista i, malgrat tot, una de cada quatre dones continua sent víctima d'un atac masclista i que, en el darrer any, més de 12.000 dones van denunciar a la policia estar patint violència en l'àmbit de la parella. Per això, el manifest reclama prevenció, recursos per garantir una atenció digna i de qualitat a les dones en situació de violència masclista, més professionals en l'atenció a filles i fills i recursos d'urgència i atenció de qualitat.

D'altra banda, les institucions solsonines també s'adhereixen a la campanya de sensibilització engegada per la Generalitat, a través de l'Institut Català de les Dones, 'Les dones tenim dret a viure lliures de violències sexuals. #LliuresISensePor'.