Solsona nomena Roger Mas fill predilecte de la ciutat

El cantautor Roger Mas va ser nomenat fill predilecte de Solsona, ahir a la tarda, en un acte presidit per l'alcalde de Solsona, David Rodríguez, a la sala de plens de l'Ajuntament, que es va omplir per presenciar l'atorgament de la màxima distinció que concedeix el consistori. El músic solsoní va estar acompanyat per la seva dona, les dues filles, els pares i un bon nombre d'amics.

En l'expedient que va instruir prèviament la regidora de Cultura, Sara Alarcón, es destaca la trentena de premis de primera categoria rebuts en les dues dècades de carrera musical i la presència en la seva discografia del patrimoni musical de la ciutat, com el Ball de gegants de Solsona, els Goigs a la Mare de Déu del Claustre o Sopluig dolcíssim, la seva recent versió de l'himne a la coronació de la mateixa mare de déu. Alarcón el va qualificar com «el principal ambaixador de Solsona en l'àmbit artístic», un músic que «agermana música i poesia, autoria i interpretació, però també novetat i tradició».

En el transcurs de l'acte d'ahir, Roger Mas va rebre una escultura de l'àliga de la festa major i una placa de reconeixement; i l'alcalde va anunciar un acte festiu relacionat amb l'atorgament del títol de fill predilecte el proper dia 12 de gener, tot i que no en va donar més detalls. El cantautor va respondre al nomenament com millor sap fer: cantant; i amb la companyia d'una guitarra acústica va interpretar els Goigs a la Mare de Déu del Claustre i Saltimbanqui, una cançó que pertany al seu treball dp.

En el seu parlament, Rodríguez va qualificar l'acte d'«extraordinari» i va recordar que era la primera vegada que l'Ajuntament atorgava aquest títol a una persona viva, ja que abans que Roger Mas només ha rebut el nomenament de fill predilecte el malaurat alcalde Xavier Jounou, que el va rebre a títol pòstum. Anteriorment, l'any 2005 el germà caputxí Jaume Vergés fou nomenat fill adoptiu.

La glossa de l'acte d'ahir va anar a càrrec del filòleg clàssic i escriptor Raül Garrigasait, també solsoní i amic de Roger Mas. Garrigasait es va preguntar pels límits entre la creativitat de Mas i la influència de l'indret on va néixer en la seva obra i va afirmar que «segurament cap altre fill d'aquesta ciutat no ha portat mai tan lluny un art fet a Solsona», en referència als concerts que ha fet en indrets tan allunyats com els Estats Units, Cuba, Brasil, Itàlia i Hongria, entre d'altres.

Garrigasait es va remuntar a la infància del cantautor («de petit va aprendre a tocar el dur clarinet vuitcentista del seu avi») i va qualificar Roger Mas de «l'hereu d'una tradició que sempre té en compte el públic; d'una música que és en primer lloc per a la gent i va lligada a ocasions socials».

A més a més, l'escriptor solsoní va establir una estreta relació entre la música del ja fill predilecte de Solsona i la història de la ciutat; marcada, d'una banda, «per l'herència barroca i la pompa episcopal» i, de l'altra banda, per «un cor-rent de violència» fruit de l'absència «d'alta cultura organitzada al marge de l'Església». Garrigasait va cloure la seva glossa afirmant que «el Roger ha desenterrat amb delicadesa les seves arrels i les ha fet servir d'antenes per captar les vibracions del món».



Un artista reconegut

En vint anys de carrera musical, Mas ha tret deu treballs discogràfics al mercat pels quals ha rebut una trentena de premis i reconeixements de primer nivell.