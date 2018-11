Port del Comte obre dissabte amb l'objectiu d'assolir els 100.000 esquiadors

L'estació d'esquí del Port del Comte ho té tot apunt per obrir portes aquest dissabte. Per tercer any consecutiu, les bones condicions meteorològiques han permès avançar l'obertura de les instal·lacions a principis de desembre. Aquest fet, explica el seu director, Albert Estella, els fa pensar que la que comença serà "una bona temporada".

Confien a poder allargar temporada fins a Setmana Santa i mantenir els registres de la temporada passada, rondant els 100.000 esquiadors. L'únic punt negatiu, reconeix Estella, són les obres a la carretera d'accés des de La Coma i la Pedra per l'esllavissada que hi va haver, que tot fa pensar que per a aquest cap de setmana no estaran del tot enllestides.

Les nevades de principis de novembre han afavorit l'obertura avançada del Port del Comte, que acostumava a arrencar temporada passat el pont de la Puríssima. A les cotes més altes es van arribar a acumular gruixos de 70 centímetres. El problema, però, recau a la part més baixa de l'estació on, a causa de la pluja dels darrers dies, la neu ja s'ha fos. En aquest sentit, explica Estella, s'està treballant amb els canons per produir-la. Si les condicions meteorològiques ho permeten, doncs, Port del Comte obrirà dissabte amb el 100% de les pistes esquiables.

Les novetats de la temporada

Enguany, l'estació ha mantingut la seva aposta per renovar-se i oferir unes instal·lacions més atractives. Entre les novetats, explica el seu director, hi ha l'adquisició d'uns nous canons per produir neu de darrera generació que, a banda de consumir menys, en fabriquen més; o l'adquisició d'una màquina per aixafar la neu que se sumarà a la flota ja existent i permetrà garantir uns 50 km de terreny esquiable en les millors condicions. Simultàniament, s'ha destinat una important partida al manteniment de l'estació per tal de garantir la seguretat en cas d'una disminució dels gruixos de la neu.

A l'espera de la carretera

Les obres per restablir la circulació de vehicles per la carretera del Port del Comte segueixen a marxes forçades. Estella explica que, malgrat que les previsions són bones, és difícil que es restableixi completament la circulació abans del cap de setmana i que podria obrir-se la via amb pas alternatiu.

"Ens preocupa una mica", reconeix el director del Port del Comte, malgrat que l'estació compta amb una via alternativa d'accés que suposa uns vint minuts més de trajecte. "No és l'accés principal i la gent es pot equivocar, però l'important és que també es pot arribar", diu. La carretera principal, la que passa per La Coma i La Pedra, recorda el director és alhora la que des de les instal·lacions s'utilitza com a sortida principal en cas d'emergència, ja que és "la més directa". Per aquesta raó, afegeix, confia en el fet que pugui posar-se en funcionament al 100% "com més aviat millor".