El sorteig de l'ONCE deixa un premi d'un milió i mig d'euros a Solsona

Un sou de 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat. En total, un milió i mig d'euros. Aquest és el premi que el venedor de l'ONCE de Solsona Emilio Castillo Suárez va portar fins a la capital del Solsonès diumenge passat, 25 de novembre, i que ha anat a parar a un afortunat, de moment, anònim.

Fa tres anys que Castillo ven cupons de l'ONCE a la ciutat de Solsona i aquest dilluns es mostrava molt satisfet d'haver pogut fer possible per primera vegada que un client tingués una recompensa tan elevada. «És el premi més gran que he venut des que soc aquí», deia el venedor, que sol ubicar-se al Portal del Pont durant els matins i a l'aparcament del supermercat Lidl a les tardes.

L'afortunat es va quedar el número 29.018 de la sèrie 33 del sorteig de l'ONCE d'aquest diumenge, conegut com El Sueldazo. A més, dos clients més de Castillo, de 35 i 60 anys respectivament, també tenien el mateix número, però d'una sèrie diferent. En el seu cas, rebran un premi de 20.000 euros cadascun.

«M'he posat molt nerviós, perquè entregar un premi així és una cosa que no te l'esperes, estic molt content», ha explicat Castillo a Regió7. Fins ara, el premi màxim que havia venut era de 200 euros. Després de preguntar-li sobre la identitat dels afortunats, el venedor ha dit que desconeix d'on és el guanyador de la quantitat més elevada, un milió i mig d'euros.

En canvi, sí que va desvelar que els dos afortunats, a qui ha tocat els premis de 20.000 euros són de Solsona i que són «clients habituals, de classe treballadora i que necessitaven els diners», segons el venedor, que es va mostrar doblement satisfet.