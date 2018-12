Unió de Pagesos fa una crida al Consell contra les immatriculacions

El membre d'Unió de Pagesos Joan Casajoana ha fet una crida al Consell Comarcal del Solsonès i als ajuntaments de la comarca per tal que demanin dades als registres de la propietat sobre les possibles immatriculacions del Bisbat de Solsona al Solsonès.

«Sabem que el Bisbat de Solsona ha fet 212 immatriculacions a les comarques del Bages, el Berguedà i l'Anoia, ara falta conèixer les del Solsonès», explicava Casajoana durant una reunió oberta que es va portar a terme ahir al vespre a la Sala Gòtica del Consell Comarcal. Hi havia una desena d'alcaldes i persones a títol individual provinents de diversos municipis de la comarca, algunes d'elles pageses.

Unió de Pagesos (UP) és l'entitat que ha fet sortir a la llum a Catalunya la denúncia per les immatriculacions que han realitzat els bisbats de Vic i Solsona. Casajoana va ser el primer que va tibar del fil, ja que a les seves propietats se n'havien produït dues, corresponents a dues esglésies.

Casajoana és membre de la permanent comarcal del Bages d'Unió de Pagesos i va ser el primer propietari que va denunciar que la diòcesi de Vic havia immatriculat béns situats dins de propietats seves a Sant Vicenç de Castellet i Castellfollit del Boix.



Moció conjunta

«Si nosaltres demanem les dades als registres de la propietat, ens fan esperar uns dos mesos, però si els demaneu com a Consell Comarcal tardaran menys d'una setmana», continuava Joan Casajoana, mentre afegia la necessitat de fer pedagogia al respecte, implicar-hi més persones i posar-s'hi, perquè amb les dades que l'associació ha recollit fins ara s'han detectat una mitjana de cinc matriculacions per poble a les comarques del Bages, el Berguedà i l'Anoia.

El representant d'UP va demanar als responsables dels consistoris que aprovin una moció conjunta contra les immatriculacions. «Hem de fer pressió també als registradors de la propietat que facin difícil arribar a les dades. I, pel que fa als béns, si es registren, s'han de fer com de domini públic. Són béns del poble pagats amb aportacions voluntàries. Hem de començar a diferenciar què és parroquial i què és de l'església diocesana, de la jerarquia», afegia Casajoana.

Full parroquial

Al full diocesà del Bisbat de Solsona del 6 d'octubre del 2018, a la seva glossa titulada «Parlem dels béns parroquials», Xavier Novell deia que l'any 2015, «amb una nova reforma de la llei hipotecària, s'acabava, per a l'Església catòlica, la possibilitat d'immatricular béns sense disposar d'escriptura, i això feu que la diòcesi i les parròquies registressin temples i rectories pendents dins del termini establert».

Segons Casajoana, el 80% de les immatriculacions del Bisbat de Solsona a les comarques del Bages, el Berguedà i l'Anoia van ser durant els anys 2014 i 2015.

Seguint amb la glossa de Novell, el bisbe afirma que, des d'aleshores, «ningú ha presentat cap queixa ni cap reclamació. Amb tot, com que el Bisbat i les parròquies no tenen cap afany d'aglutinar patrimoni, més aviat suporten amb molta dificultat el seu manteniment, si s'ha comès algun error estem oberts a la revisió de l'expedient en qüestió». D'altra banda, Joan Casajoana, que va dir ahir al Consell Comarcal que la comissió de Justícia del Parlament de Catalunya està debatent sobre el tema, «és necessàri que els ajuntaments i els consells comarcals defensin els patrimonis històrics i col·lectius com a béns comunitaris. Es tracta d'uns deures i unes obligacions irrenunciables».

L'associació pagesa entén que els ajuntaments petits tenen poca capacitat econòmica per fer-ho, per això s'han d'associar amb altres municipis. «No es tracta d'una lluita anticlerical, sinó contra la jerarquia», concloïa Casajoana. Els darrers mesos s'ha recollit informació en registres de la propietat de Manresa, Igualada i Berga, i el que n'ha sortit és que els bisbats de Vic i de Solsona han immatriculat prop de 430 béns patrimonials de noranta-cinc municipis de les comarques del Bages, l'Anoia i el Berguedà en els últims 25 anys.