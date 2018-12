El Consell engega Connec-Tic Familyar, un projecte per connectar la gent gran

El Solsonès ha iniciat una prova pilot, concretament en els municipis de Pinós i la Molsosa, consistent en la cessió de 14 tauletes digitals a gent gran d'aquests municipis del sud del Solsonès, per tal de dotar-los de mecanismes per apropar-los als diversos serveis i potenciar la seva interacció a través d'una plataforma.

El projecte Connec-Tic Familiar, que va ser presentat la setmana passada pel Consell Comarcal del Solsonès i la Fundació Volem Feina, consta de diverses aplicacions com les videotrucades, missatgeria, permet gestionar notificacions a la pantalla i establir un calendari que es pot utilitzar per a la medicació o esdeveniments diversos. Qui es vulgui acollir a aquesta prova pilot se li cedirà una tauleta digital. Si l'usuari ho desitja de forma expressa o bé no hi ha tauletes disponibles, podrà accedir a aquesta aplicació amb el seu dispositiu mòbil.

És tracta d'una aplicació mòbil finançada per Obra Social La Caixa que pretén evitar l'aïllament social de les persones grans, ajudant-los a seguir en contacte amb la família, amics i entorn social, en la gestió del dia a dia. L'objectiu d'aquesta aplicació és també aportar tranquil·litat als familiars en saber que la gent gran està atesa en tot moment i connectats de manera fàcil i segura amb els professionals i serveis que necessiten per a la cura i benestar de la persona gran.

La presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón, va destacar que aquest projecte pretén afavorir la interconnexió de les persones grans entre elles, amb els serveis socials i altres serveis del Solsonès, prescindint de les distàncies.