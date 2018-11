L'Ajuntament de Solsona vota un pressupost amb el 60% més d'inversions

El govern municipal solsoní ha confeccionat un pressupost per al 2019 de 9.381.000 euros, 644.390 euros del qual es destinaran a inversions reals, una xifra que suposa un increment del 61 %. Aquest és el principal punt de l'ordre del dia del ple ordinari d'aquest mes, que se celebrarà avui, divendres, dia 30 de novembre, a les nou del vespre.

Per a l'alcalde, David Rodríguez, els números dissenyats per a l'any que reflecteixen la voluntat d'una continuïtat, de «mantenir-se en la línia dels últims anys, seguint amb la reducció del deute. El nivell d'endeutament el tenim a poc més del 40%». Entre les novetats, però, hi ha l'increment del capítol de despesa de personal, un 6 %, fins als 3,6 milions. El consistori preveu contractar un nou agent de policia, un enginyer per als serveis municipals i es planteja la contractació parcial d'un arqueòleg, entre d'altres.

Quant a les inversions programades, n'hi ha fins a quaranta. «Estan molt encotillades per necessitats immediates que no es poden prorrogar», explica Rodríguez, que justifica l'augment de la dotació pressupostària per la previsió de cobrament d'una subvenció pendent de la Diputació de Lleida de 195.000 euros. La que obté un import més elevat, de 84.000 euros, és l'adquisició d'una màquina manipuladora telescòpica rígida per a la brigada municipal, seguida de l'arranjament de la turbina del Molí de Foix, de 64.000 euros, que ha de permetre estalviar en el servei municipal de l'aigua; la reparació del col·lector i pavimentació del carrer del Blat, a Sant Bernat (41.500 euros); el reasfaltatge i millora dels carrers de la Forja i el Serrat d'en Mingo (36.000), i la millora del clavegueram (35.000).

Les inversions també inclouen les accions prioritzades en el marc del procés participatiu.