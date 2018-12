Les iaioflautes visiten Solsona per parlar de dones i vellesa

El col·lectiu de iaioflautes ha visitat Solsona per parlar de la transformació social i personal a través de dones grans, dins el cicle de «Dones, envelliment i acció» del programa Actua de la cooperativa de creativitat social l'Arada. A la xerrada també hi havia representants de l'Associació de Dones del Solsonès i de l'Aula d'Extensió Universitària de Solsona. Membres del col·lectiu explicaven a la vintena d'assistents que la mobilització social és una manera de sanar els problemes personals. També van cridar a les presents per tal que s'impliquin en la lluita per les pensions. Dins el cicle «Dones, temps, economia i món Rural, la darrera xerrada serà el proper dimecres 5 de desembre.