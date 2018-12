Solsona acull una exposició interreligiosa sobre centres de culte, tradicions i símbols

Solsona ha presentat aquesta setmana la proposta interreligiosa Moments 2018, que ha esdevingut en un calendari i una exposició que s'obrirà aquest cap de setmana a la Sala Cultural de l'Ajuntament solsoní. Hi han participat dues comunitats religioses solsonines, la cristiana ortodoxa i la musulmana.

Pel que fa a la temàtica, versa sobre els centres de culte, tradicions, símbols i gestos de diverses confessions religioses. La iniciativa ha sorgit de l'associació solidària Casal Claret de Vic. El centre realitza des de fa tres anys el calendari, que té per objectiu treballar el diàleg interreligiós i entre cultures i la denúncia social.



Calendari

Els diners que es recapten mitjançant la venda d'aquest calendari es destinen a les activitats de l'entitat vinculada a la comunitat claretiana de Vic, que treballa en diverses iniciatives solidàries i d'atenció a col·lectius en risc d'exclusió social.

A l'espai de la Sala Cultural de l'Ajuntament de Solsona, aquest cap de setmana es podrà visitar l'exposició fotogràfica Moments d'espiritualitats, que mostra imatges que es recullen en el calendari i d'altres que han estat seleccionades per a l'ocasió. Les fotografies han estat facilitades per algunes comunitats religioses, fotògrafs professionals i persones que col·laboren en el projecte a títol particular.

Aquesta exposició estarà instal·lada durant aquest cap de setmana i oberta dissabte d'onze a dos quarts de dues i diumenge d'onze a dos quarts de dues i de quatre a sis de la tarda. Les entitats que col·laboren amb la iniciativa són la regidoria d'Acció Social, el Pla de Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal i el departament de Cultura.

Pel que fa a les activitats inter-religioses que s'estan portant a terme darrerament a Solsona, al principi d'estiu hi va haver un sopar organitzat per la Comunitat Islàmica. Concretament, es va tractar d'un iftar, un sopar comunitari per trencar el dejú després del ramadà. L'àpat es va fer al car-rer i va tenir especialitats àrabs i més de la meitat de les persones assistents van ser catalanes.