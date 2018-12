La carretera que uneix el coll de Jou i el Port del Comte està tallada des de mitjan octubre

Les esllavissades produïdes per la pluja a mitjan octubre a la car-retera que uneix el coll de Jou amb l'estació del Port del Comte van obligar, ahir, els primers esquiadors de la temporada a realitzar un recorregut diferent per arribar a l'equipament.

Tal com ja va explicar aquest diari, tot i que es treballa a marxes forçades per solventar el problema, a hores d'ara la carretera continua tallada i això obliga els usuaris de l'estació d'esquí (i també als habitants de la urbanització del Port del Comte) a utilitzar el desviament per la carretera de Tuixent, que suposa un increment de temps d'uns vint minuts. Tot i que es preveia que la via estigués oberta aquest cap de setmana, Albert Estella, director del Port del Comte, confia que «el proper dia 6 d'aquest mes es restableixi la circulació per la carretera tallada».

La via afectada és de titularitat municipal, tot i que fa temps que l'Ajuntament de la Coma i la Pedra demana que se'n faci càrrec una altra administració amb capacitat per fer front a les actuacions que calen.