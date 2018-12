El Port del Comte i la Molina inicien la temporada d'hora i amb bons auguris

Les estacions del Port del Comte, al nord de la comarca del Solsonès, i de la Molina, a Alp, van obrir, ahir, una part de les instal·lacions. Els dos equipaments han iniciat una temporada primerenca i de la qual els seus responsables n'esperen bons resultats, si les previsions no canvien. Un dels primers plats forts l'esperen la setmana vinent, amb el pont de la Puríssima, tot i que, com sempre, dependrà de la meteorologia.

Entre set-centes i vuit-centes persones van desplaçar-se al Port del Comte en un bon dia per esquiar, segons afirmava el director de l'estació, Albert Estella, que considera «molt important poder obrir les pistes el dia 1 de desembre». Estella augurava, «si no s'espatllen les previsions», una tercera temporada consecutiva molt bona per a la pràctica de l'esquí. Aixó, sí, els esquiadors que ahir es van desplaçar al Port del Comte van haver de fer-ho per una carretera que no és l'habitual, ja que la via principal, que uneix coll de Jou i el Port del Comte, encara està tallada per l'esllavissada de l'octubre passat (vegeu desglossat).

Aquest primer cap de setmana, el Port del Comte ja ha obert 22 quilòmetres de pistes esquiables a les zones del Sucre, la Bòfia i Debutants, que suposen el funcionament de tres telecadires, un telesquí i dues cintes transportadores. Tot i això, Estella creu que el cap de setmana vinent es podrà posar en funcionament la zona de l'Estivella «i aconseguirem una superfície esquiable d'uns cinquanta quilòmetres».

Pel que fa a la Molina, el seu director, Xavier Perpinyà, explicava que els 12 quilòmetres esquiables que s'han obert «presenten una qualitat de neu molt bona i la gent ja ha pogut venir a esquiar», a l'espera que els propers dies les condicions meteorològiques permetin produir més neu i obrir noves pistes. Segons Perpinyà, tot i que les previsions per a la temporada són «molt positives», creu que «caldrà esperar».



Avantatges i inconvenients

El Port del Comte té l'avantatge de la seva proximitat amb Barcelona però, al mateix temps, és també l'estació d'esquí catalana ubicada més al sud, i això comporta la presència de menys neu que en altres estacions. Un inconvenient que s'agreuja amb la dificultat per suministrar aigua a l'estació. Així, i amb l'objectiu de solventar aquestes carències, Estella remarca la importància dels treballs en les infraestructures, com són la construcció de nous drenatges per recollir l'aigua de la pluja i el desglaç, una tasca que compaginen amb l'obtenció de biomassa de la neteja dels boscos, que després s'aboca al terra de les pistes d'esquí i s'hi sembra gespa. «D'aquesta manera, treballant a l'estiu, aconseguim una superfície esquiable a partir dels 10 centímetres de neu, molt menor als cinquanta centímetres que necessitàvem abans», explicava el director del Port del Comte.

A més a més, l'estació ha adquirit una nova màquina trepitjaneu, que s'afegeix a les set que ja hi havia. D'altra banda, també s'han renovat els canons per produir neu artificial, que ara tenen més producció amb un consum molt més baix.