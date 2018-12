Els pressupostos de l'Ajuntament de Solsona s'aproven sense unanimitat

El ple de l'Ajuntament de Solsona ha aprovat el pressupost per a l'any 2019 amb un increment de la despesa de personal d'un 6% per la «regularització de la plantilla i la millora de serveis municipals» i l'augment de les inversions en un 60% per la previsió del cobrament d'una subvenció de la Diputació, segons ha explicat l'alcalde, David Rodríguez (ERC)

El pressupost es caracteritza per no apujar els impostos, l'increment de les inversions, el menor nivell d'endeutament i l'austeritat en la despesa. Alternativa per Solsona-CUP va celebrar, durant la sessió plenària de divendres, l'augment de la despesa en el capítol de personal, sobretot per la contractació d'una persona tècnica d'Administració general i una altra de Transparència i Participació.

Per altra banda, CiU va votar en contra del pressupost argüint que no hi veuen «ni tanatori, ni illa cultural, ni actuacions en vies clau, ni el porta a porta l'1 de gener, ni deixalleria mòbil, i baixa la partida per a l'eliminació de barreres arquitectòniques», segons el seu portaveu, Marc Barbens.

A més, el partit encapçalat per Barbens també considera insuficients les aportacions programades de l'Ajuntament al Carnaval de Solsona de 5.000 euros per al 50è aniversari i a la Confraria de la Mare de Déu del Claustre de 2.000 euros.



Emergència social

Segons l'últim informe del Fons d'Emergència Social de Solsona, durant aquest any 2018 han estat beneficiàries dels serveis vuitanta-tres famílies, de les quals cinquanta-cinc han estat ateses pel Banc d'Aliments i vint-i-vuit han rebut només ajuts econòmics, segons va explicar Rodríguez.

En la sessió plenària es va aprovar una moció que exigeix a l'Estat espanyol que faci efectiu el traspàs del servei ferroviari de Rodalies al govern català, després de l'accident que va patir la via R4. També es va aprovar una moció que reclama l'absolució dels presos polítics, que va rebre el suport d'Esquerra, Convergència, la CUP i l'abstenció de la regidora del PSC.

El portaveu de CiU va demanar al govern municipal l'informe dels índexs de clor en l'aigua de consum i lamentava el «problema greu» que hi ha hagut els darrers mesos. L'alcalde va negar que hi hagi hagut cap risc per a la població, ja que, «a causa d'unes avaries, l'índex de clor a l'aigua va pujar, però no va arribar a l'1,5%, i el risc per a la població és a partir del 5%», va concloure Rodríguez.