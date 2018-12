Amisol inaugura l'exposició que mostra el seu dia a dia

Amisol ha inaugurat l'exposició «Dolços Moments», que estarà present al Saló de les Homilies d'Organyà de la biblioteca de Solsona fins al proper 7 de gener del 2019. L'entitat social solsonina va fer coincidir la presentació amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, celebrat ahir.

En la mostra hi ha un recull de fotografies fetes amb motiu de l'elaboració del llibre d'Amisol que també porta per nom Dolços Moments i conté un recull de receptes de coneguts professionals de la pastisseria.

Segons la gerent de l'entitat, Carla Vendrell, «després del munt de fotos que vam fer per al llibre, vam proposar-ne una selecció per a l'exposició. Sobretot, a les imatges s'hi veuen les persones d'Amisol en el dia a dia, i hi ha una fotografia on un grup anem vestits de pastissers».

Vendrell és una gran aficionada al món dels dolços i la pastisseria, i va proposar la idea de combinar la part d'informació corporativa amb les postres. Els objectius de «Dolços Moments» són donar a conèixer Amisol, arribar a més persones i transmetre la feina que fa l'associació de la manera més captivadora i visual possible.



Monòleg i calendari

Amisol també va presentar durant l'acte d'ahir a la biblioteca el seu calendari solidari, amb la col·laboració de Micuxú i el fotògraf Marc Ramonet, amb persones de l'entitat social solsonina com a models. «Hem cregut oportú que sortís abans de Nadal, per poder-lo vendre prèviament a les festes, i també durant la Fira del Tió d'aquest cap de setmana», ha explicat a Regió7 Carla Vendrell.

L'acte va incloure un monòleg de Marc Buxaderas, jove amb paràlisi cerebral tetraplègica que va presentar el seu espectacle Posa un discapacitat a la teva vida. A més, hi va haver la lectura del manifest 2018 escrit per una desena d'entitats catalanes que treballen diàriament amb persones discapacitades.

El text comença demanant «una comunitat accessible per a tothom», per poder accedir als espais i als serveis públics, en igualtat de condicions. El manifest també reclama que tots els centres educatius tinguin equips de professionals formats, un enfocament integral i un marc normatiu favorable pel que fa a la inclusió laboral de persones amb discapacitat, així com el compromís de tots els agents implicats.

Precisament, i entre altres tasques, Amisol s'encarrega de la inclusió laboral. L'entitat també remarca, coincidint amb el manifest, la necessitat d'una vida «el més autònoma possible, en comunitat», amb habitatges accessibles físicament i econòmicament.



Accessibilitat

L'accés a la salut, la cultura i el lleure i els serveis socials, així com un desenvolupament rural inclusiu i un finançament públic suficient, són els darrers punts del manifest fet conjuntament amb una campanya a les xarxes socials. Les entitats impulsores són Ecom, la Federació Catalana d'Entitats de Paràlisi Cerebral, Ammfeina Salut Mental Catalunya, la Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, Entitats Catalanes d'Acció Social, la Sectorial de Cooperatives d'Iniciativa Social i l'Agrupació Catalana de Centres per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual.