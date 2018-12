El Consell engega el pla comarcal de polítiques per a la diversitat sexual

El punt de Servei d'Atenció Integral del Consell Comarcal del Solsonès ha engegat la fase dediagnosi del futur Pla comarcal de polítiques públiques LGBTIQ. La iniciativa consisteix en l'elaboració de tres qüestionaris que permetran buscar estratègies per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, intersexuals i queers a la comarca.

L'equip també farà entrevistes a persones de diferents àmbits que puguin aportar informació més específica sobre aquesta temàtica, així com persones del col·lectiu que vulguin explicar el seu punt de vista des de les seves experiències més personals, segons ha informat el Consell Comarcal del Solsonès, que ha afegit que la fase de diagnosi consta de tres tipus de qüestionaris, un que va dirigit al personal de l'administració pública, un altre a la població en general i, per últim, un que vol recollir les aportacions de les persones del mateix col·lectiu LGBTIQ. Els tres qüestionaris cerquen recollir totes les sensibilitats, així com la informació més fidedigna tenint en compte totes les diversitats existents.