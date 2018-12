La carretera del Port del Comte estarà tallada 15 dies més del previst

La carretera per accedir a l'estació d'esquí del Port del Comte, que va començar la temporada el cap de setmana passat, estarà tallada quinze dies més del previst. Segons l'alcalde de la Coma Jaume Oriol aquest dimarts hi va haver un moviment de terres que ha dificultat encara més els treballs de sanejament de les esllavissades que hi va haver a mitjans d'octubre.

El director del Port del Comte, Albert Estella, ha explicat a Regió7 que l'estació comptava amb tenir la via oberta pel pont, però "la gent haurà de venir passant per Sant Llorenç de Morunys i la Coma. Són 10 minuts més, i pot ser que es condensi la carretera amb les persones que vagin a esquiar a Tuixén. Demanem tranquilitat a tothom".

Quan l'empresa Infraestructures de Muntanya (imuntanya) va començar a desbrossar la zona, fa tres setmanes, es preveia la reobertura de la via de manera total o parcial pel pont de la Puríssima. Tot i així, els darrers esdeveniments faran esperar encara dues setmanes més.