Pere Vilaginés es tornarà a presentar com a cap de llista al municipi d'Odèn

L'alcalde d'Odèn, Pere Vilaginés, es presentarà a la reelecció a les properes eleccions municipals. Segons ha explicat a Regió7, «quatre anys han passat molt ràpid, tinc ganes de continuar, ja que tenim projectes iniciats que ens agradaria culminar en els propers quatre anys, com per exemple la implantació de la depuradora d'aigües a Cambrils».

Pel que fa a la depuradora, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha informat darrerament que donarà una suma de 60.000 euros a l'Ajuntament per iniciar la redacció del projecte abans del desenvolupament de les obres.

Respecte al pont de Junyent, fa més de cinquanta anys que una riuada se'l va emportar, i des d'aleshores veïns de les masies de les parròquies de Canalda i les persones treballadores del Centre de Cria Roc Falcon han hagut de passar pel mig de la Ribera, i han quedat aïllades en cas de crescudes del riu. Segons el batlle, durant aquest mes de desembre «hauria de quedar enllestit», tot i que hi ha hagut dies que no hi han pogut treballar per la quantitat d'aigua que hi baixava.