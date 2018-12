El Concurs d'aparadors per Nadal obre les inscripcions

L'onzè Concurs d'aparadors per Nadal de Solsona ja està en marxa. Està convocat per la regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Solsona a través de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, que han explicat que els tres establiments solsonins que per festes aconsegueixin decorar l'aparador amb un més impacte visual, originalitat i creativitat s'enduran vals de compra de 500, 200 i 100 euros, que es podran utilitzar únicament als establiments comercials i de serveis de Solsona. Les inscripcions es tancaran el dilluns que ve, 10 de desembre.