ERC Solsona presenta Ramon Montaner com a nou membre de la llista

Esquerra Republicana de Solsona ha encetat la primera exposició de la campanya electoral sota la direcció de David Rodríguez, alcalde actual de la ciutat i candidat a la reelecció del partit republicà, acompanyat d'una de les cares noves «més preponderants de la candidatura», segons va informar ERC.

El nou membre de la candidatura és Ramon Montaner Viladrich, un «emprenedor amb notòria experiència en gestió i treball empresarial», segons va continuar explicant el partit solsoní, que ahir a la tarda va presentar la nova incorporació al local del partit republicà, situat al nucli antic de Solsona.

Ramon Montaner Viladrich, de 44 anys, és solsoní de naixement, casat i pare d'un fill, i ha dut a terme la carrera professional en l'empresa familiar. La línia empresarial de Montaner evidencia l'aposta per Solsona, segons va dir Esquerra durant la presentació. A més, Montaner es troba estretament vinculat amb el teixit associatiu d'abast comarcal des de ben jove, en entitats com el Club Bàsquet Solsona i l'Agrupament Escolta i Guia Pare Claret.

Rodríguez es va manifestar satisfet d'incorporar una figura d'aquestes característiques dins la candidatura, capaç de cobrir diverses àrees municipals gràcies a la seva versatilitat i polivalència. Al mateix temps, Rodríguez va assenyalar que «avui dia és difícil trobar empresaris que s'impliquin políticament». El batlle també va destacar la sensibilitat mediambiental de Montaner, tot i no parlar en concret de regidories.

El nou membre de la candidatura considera que Esquerra és un espai on creu que pot treballar còmodament, on comparteix els seus valors republicans tals com la justícia social i la igualtat, entre d'altres: «En el context actual de país, ERC és la millor eina al servei de les persones». A més, Montaner va afirmar que es troba en un moment en què pot oferir la millor versió de si mateix i treballar per la ciutat on ha crescut. L'alcalde va voler remarcar que la voluntat és escoltar la ciutadania per elaborar els eixos programàtics, que s'estan definint i es faran conèixer properament, «malgrat que la prioritat, actualment, és treballar per donar compliment als compromisos d'aquest mandat». També està previst que les properes setmanes es facin públiques la resta d'incorporacions que integraran la candidatura.