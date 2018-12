Chaure deixa la política 28 anys després

Marià Chaure va presentar-se per primer cop l´any 1991 arxiu particular

Marià Chaure deixarà de ser alcalde de Guixers després de 28 anys al càrrec. L'actual batlle del municipi de la vall de Lord ha explicat a Regió7 que no es presentarà a la reelecció de cara a les properes eleccions municipals del mes de maig del 2019. D'aquesta manera posarà fi a una carrera política que l'ha portat a ser l'alcalde més veterà de la comarca del Solsonès; és a dir, el que ha estat més anys exercint l'alcaldia.

L'any 1991 va guanyar les eleccions en una llista d'independents, entre els anys 1995 i 2011 va formar part de CiU, i en les darreres eleccions es va tornar a presentar com a independent. «Hi ha moltes persones que es presenten com a independents perquè no estan a gust en cap partit polític perquè tots semblen iguals. És el que em va passar a mi», ha dit Chaure, i ha afegit que ja «feia temps que volia deixar-ho, perquè la vida passa i ja tinc setanta anys. Mentalment, busco més tranquil-litat, i vint anys o més són massa per estar en un mateix càrrec».

Chaure ha afegit que en els pobles petits, com és el cas de Guixers, amb 140 habitants, «pot passar que una persona estigui força temps fent d'alcalde perquè la gent la coneix i la va votant, i no hi ha cap normativa que ho impedeixi. Tot i així, l'ideal seria estar-hi entre vuit i dotze anys».

Nascut a Barcelona, el seu pare tenia una empresa tèxtil a Sant Llorenç de Morunys. Marià Chaure va estudiar Ciències Econòmiques, i no havia estat mai en política abans de presentar-se a les seves primeres eleccions fa gairebé trenta anys. «Em van convèncer, ja feia un temps que era per aquí a la vall de Lord i vaig dir que sí, i vaig guanyar les eleccions!», exclama Chaure, i afegeix que sortir votat «ha estat un honor, tant a l'Ajuntament com al Consell Comarcal, on va estar quatre anys de president.

«Entre uns quants vam instar que es fessin primàries, que la presidència no fos escollida a dit, i vam sortir, encara que al partit no li agradés gaire», continua, i afegeix que és millor «que la gent voti, que és el que no ens deixen fer ara», referint-se a la situació política actual entre Catalunya i l'Estat espanyol.



El futur del municipi

«Sempre he tingut uns regidors que m'han donat molt suport, i els ho agraeixo. N'hi ha alguns que ja no hi són, i també han estat molt importants, en guardo un bon record», ha explicat l'actual alcalde guixarès, amb un to emotiu. «Suposo que el grup d'independents seguiran presentant-se. Si volen continuar, estaré encantat, però jo no influiré en res», continua.

Marià Chaure vol que el proper ajuntament faciliti la convivència del veïnat, sobretot que cuidi les vies de comunicació, les carreteres i les telecomunicacions. El batlle assenyala els més de setanta quilòmetres quadrats del municipi i la importància de les carreteres i camins tant per a la gent que hi viu com per a les persones visitants per tal que puguin conèixer la zona.

El batlle critica que l'anomenat reequilibri territorial no es compleix als municipis de muntanya, ja que costa que hi arribin diners de les institucions. Per exemple, una de les màximes reivindicacions de Chaure en els darrers anys ha estat la millora de la car-retera de Sant Llorenç de Morunys a Berga, que passa per Guixers. «La Diputació de Lleida va arreglar el tram pertanyent a Lleida, però la de Barcelona segueix en males condicions», sosté el veterà alcalde.

Pel que fa a les iniciatives turístiques de la vall de Lord, Chaure creu que haurien de mantenir-se i fins i tot potenciar-se perquè «hem de pensar en la vall de Lord, més que en municipis concrets. I hi ha un munt de possibilitats turístiques, natura desconeguda, joies dels períodes romànic i barroc... El jovent que es preocupa i impulsa les iniciatives turístiques a la vall ho està fent molt bé», diu.