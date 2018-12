Tuixent la Vansa és l´única estació nòrdica que ofereix neu i pistes traçades

Per practicar l'esquí nòrdic cal anar a Tuixent. En aquest pont de la Puríssima l'estació alt-urgellenca és l'única que ha pogut mantenir els gruixos de neu durant tot el mes gràcies a les precipitacions que ha rebut. Les altres sis estacions de la Mancomunitat per la promoció de l'esquí nòrdic, agrupades sota la marca Tot Nòrdic, obren els serveis turístics com ara els refugis, la restauració i, a Aransa, Lles i Tavascan, els circuits de raquetes. Tan sols en cotes altes es poden utilitzar esquís, però en trams curts sense traçar. Tuixent la Vansa ofereix 25 quilòmetres de circuits amb gruixos entre 10 i 70 centímetres. El sector, que havia començat amb força la temporada, espera noves precipitacions abans de Nadal per obrir pistes.