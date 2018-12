El Zoo del Pirineu d'Odèn proposa un nou curs sobre falconeria

El Zoo del Pirineu estrena el proper 10 de desembre el curs de falconeria, «una activitat molt demanada pels nostres visitants», segons fonts del centre situat a Odèn, al nord del Solsonès, que ha afegit que durant una jornada de set hores les persones visitants podran adquirir el coneixement bàsic i una experiència propera amb les aus rapinyaires.

Ha estat un any difícil per al zoo, que ha hagut de fer front a unes condicions meteorològiques que no han afavorit l'afluència de visitants. «Hem resistit i ens hem adaptat amb idees com ara anar a les escoles. Ens hem desplaçat amb els nostres animals als centres educatius, que han pogut gaudir dels animals sense el cost addicional del desplaçament i sense el risc de cancel·lació en l'últim moment pel temps», han explicat fonts del centre.

A més, en casos de fred, pluja, o vent fort, l'activitat Toca-toca s'ha desenvolupat a la botiga del zoo, «on hem explicat als visitants coses interessants sobre els animals del nostre país», afegeix el centre, que enguany obrirà tots els dies de l'any.