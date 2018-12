La Fira del Tió omple el nucli antic de Solsona en la seva millor edició

La Fira del Tió, que es va celebrar durant tot el dia d'ahir i arribava a la quarta edició, va animar el nucli antic de Solsona amb una molt bona afluència de visitants, afavorida pel pont de la Puríssima. Es tracta de l'esdeveniment que marca l'inici de les festes de Nadal a la ciutat, tal com es va fer palès a la tarda en l'encesa oficial de llums que acoloreixen l'arbre de la plaça Major.

«Ha estat un èxit en tots els aspectes i el temps ens ha acompa-nyat», apuntava Josep Lluís Caelles, conseller comarcal de Promoció Econòmica i un dels principals impulsors d'aquest certamen. Caelles també va destacar «l'ampliació de l'espai de la fira», que se circumscrivia a la plaça Major i enguany ha incorporat la plaça del Palau Episcopal i els claustres de la catedral.

L'exposició i venda d'artesania es concentrava a la plaça Major. La plaça del Palau Episcopal acollia jocs adreçats als més joves, fets de fusta i pensats per desenvolupar les habilitats físiques i mentals dels nens; a més a més de jocs ideats per conscienciar de la necessitat de reciclar els residus. Finalment, els claustres de la catedral de Solsona eren l'escenari de l'exposició de tions i pessebres que van cedir diverses famílies solsonines, i que mostraven la imaginació i la inventiva dels seus creadors tant en l'àmbit de la decoració de troncs d'arbres com en la construcció dels tradicionals pessebres.

A més a més, i dins el marc de la Fira del Tió, es van organitzar activitats diverses, concursos i actuacions musicals. Així, a l'estand de l'Agència per al Desenvolupament Local de Solsona i Cardona es podia participar al Tasta i gua-nya, on entre les magdalenes, als vasos de vi calent o als plats del brou s'hi amagaven petits premis. Al migdia, va actuar la Coral de Riudebitlles a la plaça Major, i a la tarda la capella de la Mare de Déu del Claustre va ser l'escenari d'un quartet de música de corda. També es va organitzar una xocolatada, a la tarda, a càrrec dels alumnes de l'escola El Vinyet.

A les cinc de la tarda, la sala de plens de l'Ajuntament va acollir una rebuda institucional a la pubilla i l'hereu de Catalunya, ambdós solsonins; un fet gens habitual. Laura Algué i Albert Colell van resultar elegits com a màxims representants del pubillatge català en un acte que es va celebrar a Gironella el mes de setembre passat i que va exhibir el triomf dels dos joves solsonins.