La solidaritat dels solsonins es reparteix entre el Rebost i La Marató

La solidaritat ha estat un dels trets característics de la Fira del Tió des dels seus inicis i ha fet patent, una vegada més, l'empatia dels solsonins envers els més desfavorits. Les iniciatives altruistes que van prosperar ahir eren diverses i adreçades a diferents causes, com La Marató de TV3 (que enguany destina els fons obtinguts a la investigació contra el càncer), el Rebost Solidari que gestiona Càritas i Creu Roja, i la recollida de joguines de la mateixa entitat.

Ahir a les dues de la tarda gairebé no quedaven tions solidaris per adquirir, troncs de roure foradats que es venien a un preu d'entre trenta i cinquanta euros. Els bastons per pegar el tió tenien un preu de 2 i 3 euros, segons el seu gruix.

D'altra banda, també va tenir molta activitat la parada que recollia diners per a La Marató de Televisió de Catalunya, i que va ser iniciativa dels familiars de Genís Colell, un artista grafiter solsoní (Krozne era el seu nom artístic) que va morir recentment a causa d'un càncer.