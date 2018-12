El Centre Sanitari del Solsonès difon consells per tal d'identificar un ictus

El Centre Sanitari del Solsonès ha fet una campanya de difusió de consells per identificar un ictus, el taponament o el trencament d'una artèria. Segons el centre, la característica principal és que els signes i símptomes apareixen de manera sobtada i cal actuar amb rapidesa. De fet, les possibilitats de recuperar-se sense seqüeles d'un ictus depenen en gran mesura del temps que passa entre l'inici dels símptomes i el diagnòstic i el tractament definitiu.

Per reconèixer un ictus fàcilment cal demanar a la persona que el té que faci tres coses, segons han enumerat les especialistes del centre: somriure, ja que permet detectar si la persona té dificultats per moure correctament els músculs de la cara i si hi ha asimetries en la mobilització; aixecar els dos braços i les cames, perquè ajuda a comprovar si hi ha debilitat o pèrdua de força en alguna extremitat superior i inferior, i parlar, per tal de mostrar si la persona té problemes per parlar cor-rectament. En el cas que la persona tingui problemes per fer alguna d'aquestes tres accions, cal trucar al 061 o anar d'urgències.