L'agrupament escolta solsoní torna a tenir llum

L'agrupament escolta i guia Pare Claret de Solsona torna a tenir llum al local i s'han obert «noves vies de diàleg» amb la parròquia, propietària de l'edifici on els escoltes fa 35 anys que hi porten a terme les seves activitats. Membres de l'agrupament han explicat a Regió7 aquesta represa de les negociacions, tot i que no han volgut donar més detalls fins que les reunions no estiguin més avançades.

En els darrers mesos, la parròquia demanava a les responsables de l'agrupament que comencessin «un itinerari cristià d'acord amb la seva identitat com a entitat catòlica, i la resposta va ser negativa», segons va dir la institució religiosa en un comunicat. Fonts de l'agrupament van respondre que trobaven «desorbitat» el que demanaven, i van fer pública la seva situació, amb el consegüent suport de la societat solsonina.



Inici del conflicte

Segons l'agrupament escolta solsoní, el conflicte amb la parròquia, que els va portar a no tenir llum durant un any i mig al local, va començar a mitjan curs 2016-17 quan es va dur a terme una reunió formal amb mossèn Lluís Tollar, rector de la parròquia de Solsona, i Rafael Fonollà, antiga mà dreta del rector, per tal d'arribar a un acord per assumir el cost dels subministraments. Pel que fa a l'aigua, l'agrupament en paga les factures cada trimestre des del febrer del 2017.

Pel que fa a la llum, es va instal·lar un comptador intern per saber la llum que es gastava als locals del cau i que l'entitat n'assumís la despesa. A més, la parròquia va suggerir que un instal·lador consultés l'estat de les instal·lacions. L'agrupament hi va accedir i es va posar en contacte amb un instal·lador amb l'objectiu d'elaborar un pressupost.

Paral·lelament, i sense que l'entitat ho sabés, la parròquia va fer-hi anar un inspector de l'Entitat Col·laboradora de l'Administració (ECA), que va emetre un informe desfavorable i va indicar la necessitat de reparar urgentment la instal·lació «per garantir-ne la seguretat». El pressupost inicial es va multiplicar, segons informa l'entitat escolta, ja que la reparació s'havia de cenyir a la normativa.

El 10 d'abril del 2017, la parròquia va apagar els ploms del cau justificant-se amb el perill que això comportava per als infants, «per evitar qualsevol accident», segons ha informat la parròquia en el seu comunicat.

Segons l'agrupament, «amb la voluntat d'arreglar la instal·lació, es va celebrar una altra reunió amb l'ens parroquial». Llavors les respostes cada vegada tardaven més a arribar fins que els van demanar que desallotgessin el local.