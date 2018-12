La UBIC de Solsona presenta la nova campanya de Nadal Rasca la Rateta

La Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Solsona ha presentat als seus associats la nova campanya de Nadal, anomenada Rasca la Rateta. La creació d'aquesta nova campanya està motivada per dos factors, segons ha informat la Unió de Botiguers. El primer va ser que a l'assemblea general d'associats es va creure oportú substituir la campanya de tardor El passaport de la UBIC. I el segon, que amb motiu de la realització el 2017 del primer concurs d'idees entre els associats, calia implementar durant el 2018 la idea guanyadora, la qual va ser el rasca-rasca de Marta Domingo.

És previst que la campanya s'iniciï el proper dilluns 17 de desembre fins a exhaurir existències. Tots els establiments associats disposaran de 100 rasques per distribuir entre la seva clientela, en total es distribuiran més de 12.000 rasques. El criteri per donar els rasques als clients serà determinat per cada un dels establiments, ja que des de l'associació es considera poc viable establir un criteri uniforme, que difícilment serà just per a tots els sectors. I només hi podran participar persones majors d'edat. Els rasques s'han convertit en un doble joc. En la meitat esquerra hi ha el Rasca la Rateta i en la meitat dreta hi ha el Sorteig de la ratetes.