El cicle «Cultura en nom de dona» del Grup de Gèneres es clou amb una taula-debat

«Som moltes les que no tenim referents, i ens les mereixem, som al 2018», va afirmar la pianista i compositora Clara Peya, una de les convidades a la taula rodona que va cloure el cicle «Cultura en nom de dona» del Grup de Gèneres del Solsonès de La Fura.

El Tatrau Teatre es va omplir de gent per apassionar-se amb Clara Peya al piano i la solsonina Anna Terricabras, Volianna, dibuixant. Després de l'estona de cel que van fer sentir les dues artistes es va iniciar una taula de debat. A part de la pianista, la historiadora, il·lustradora i músic Laura de Castellet i la il·luminadora escènica Sara Reig també van ser presents a la taula de debat moderada per Anna Cristòbal, que va proposar parlar sobre les referents en les seves professions, les agressions sexistes que havien patit als escenaris i les noves referents culturals que s'estan obrint pas.

«Sempre s'ha d'utilitzar la perspectiva de gènere i quan participo en un projecte demano que hi hagi quotes», va afirmar Peya. Reig comentava que s'ha passat la vida «treballant amb homes. He conegut 20 companyes de feina i 200 companys». Laura de Castellet defensava que va tenir referents femenines i apoderades com Montserrat Roig.