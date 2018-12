Una família perd l'ajut personal de la filla a l'escola per no ser de la comarca

La família de Maria Orrit Mas, escolaritzada a l'escola Arrels de Solsona (concertada), reclama a Ensenyament ajudes per poder pagar monitoratge a l'aula i al menjador. El departament, però, ha indicat als pares que l'escola de referència seria la pública més propera a casa seva (viuen a Peramola i hauria d'anar a Oliana) per poder prestar el servei. Orrit té un grau màxim de dependència per una malaltia genètica englobada dins la síndrome 9P, que va fer que la Seguretat Social li dictaminés un 78% de discapacitat i la necessitat d'un suport general per a tot l'horari escolar.

«Sabem que a Oliana no hi ha mestres d'Educació Especial, i les especialistes haurien de baixar setmanalment des de la Seu», expliquen els pares. «Vam plantejar-nos buscar un altre centre i ens va agradar el programa d'inclusió de l'escola concertada Arrels de Solsona. Vam fer ús del nostre dret de triar el centre que ens agradés més», segons la mare, Maria Mas, que afegeix que actualment la seva filla només fa mig dia de classe.



Quatre anys a Solsona

«Fa anys que pagàvem la quota de menjador i monitoratge, però per la situació familiar no ho podem pagar actualment. Ens agradaria trobar sortides a la situació ni que sigui de cara a l'any que ve. Hem parlat amb el Síndic de Greuges i ens ha dit que la llei garanteix l'accés al menjador escolar en igualtat de condicions, però ningú ha fet cas de les recomanacions de l'organisme. Diuen que hi ha un gran pacte nacional per a la inclusió, però no hi pot haver aquests buits legals a les bases. Nosaltres no demanem diners, sinó una persona monitora que acompa-nyi la Maria per dinar», ha continuat Mas.

L'Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal del Solsonès estan estudiant el cas per trobar algun tipus d'ajut, però, de moment no han aportat solucions. L'escola es lamenta que el departament d'Ensenyament no només no ha ampliat hores de vetllador a Solsona, sinó que n'ha retallat a l'escola Arrels, segons la mare.

Fa quatre anys, quan Maria Orrit hi va entrar, l'escola tenia 52 hores de vetlladora i ara en té 33. La Maria en necessita 32 per a ella sola, sense comptar el menjador», continua Maria Mas.

La síndrome 9P és una malaltia genètica rara de la qual no coneixen cap més cas a l'Estat espanyol. «Li genera discapacitat, necessita una tercera persona, perquè no camina, no parla i no menja sola, i li costa coordinar moviments».