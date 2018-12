L´Ajuntament solsoní renova la il·luminació monumental del portal del Pont

quest dimecres es duran a terme els treballs de renovació de l'enllumenat monumental del portal del Pont de Solsona. S'hi col·locaran dotze focus de tecnologia LED, que substituiran els llums actuals, molt antics i no adaptats a la normativa. La previsió inicial de l'empresa instal·ladora és que l'actuació es pugui executar durant un matí, de vuit a dues, aproximadament, tot i que no es descarta que siguin necessaris dos matins per enllestir-la. Mentre duri, caldrà tallar el trànsit al portal a causa de la grua que s'hi haurà de col·locar.

Concretament, s'instal·laran dos focus al frontó, dos projectors a l'entaulament sota el sol metàl·lic, quatre mòduls a la part inferior de la cornisa i quatre més a les voltes de l'interior del portal. Incrustats en el paviment, coincidint amb l'arranjament del carrer de Sant Miquel fa uns quants mesos, ja s'hi van instal·lar quatre llums que il·luminen l'estructura de baix a dalt.

La regidoria d'Urbanisme i Serveis de l'Ajuntament de Solsona ha adquirit els focus a una empresa especialitzada en il·luminació monumental, Lighting Arquitectural Ronçana (LAR), i n'ha adjudicat els treballs a l'empresa solsonina Instal·lacions Xavi Díaz. La renovació de l'enllumenat del portal del Pont té un cost total de 8.115 euros. Aquesta és la principal inversió que es duu a terme a l'entrada més monumental de la ciutat des que es va restaurar, el 2005.