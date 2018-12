Solsona celebra la darrera sessió de l'any del Consell Municipal de Comunicació

Aquest dimecres, dia 14, a les vuit del vespre, la sala de plens municipal de Solsona acollirà la segona i darrera sessió de l'any del Consell Municipal de Comunicació (CMC), l'òrgan de participació ciutadana en què es debat sobre l'espai comunicatiu local i es garanteix la continuïtat, pluralitat i independència dels mitjans de comunicació municipals. Tal com estableix el seu reglament, les sessions d'aquest òrgan són públiques i obertes a tothom.

L'ordre del dia inclou l'exposició del pressupost de Comunicació aprovat per al proper exercici, que serà de 24.000 euros, que representa una disminució d'un 2,4 per cent respecte del d'enguany. També s'hi tornarà a tractar el plec de condicions administratives particulars per a la contractació de la programació de determinades franges horàries de Solsona FM i la gestió de la publicitat, una qüestió que fa mesos que es troba damunt la taula.

En relació a l'emissora de ràdio municipal, en el si del Consell Municipal de Comunicació també es presentaran els dos nous programes que s'incorporen la graella: "Plaça Major", un espai multiformat mensual estrenat el novembre que combina l'entrevista amb el monogràfic i el debat polític, conduït per Roser Clotet, i "Ciutat esportiva", un programa d'actualitat esportiva de Jordi Casals que començarà a emetre's properament.

Així mateix, es presentaran les actuacions de millora en la difusió en línia de Solsona FM, una aplicació per escoltar la ràdio a través de tauletes i mòbils, el nou sistema de podcasts i el canal d'Instagram que es va obrir a principi de temporada.

El Consell Municipal de Comunicació és presidit per l'alcalde, David Rodríguez, i té el regidor de Comunicació, Lluís-Xavier Villaró, de vicepresident. També hi són representats tots els grups municipals, entitats socioculturals amb presència als mitjans de comunicació locals, el Consell de la Gent Gran, la UBIC, el Consell Escolar Municipal, la directora de Solsona FM i la cap de Comunicació de l'Ajuntament, entre d'altres.