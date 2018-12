Solsona reforça l'enllumenat del nucli antic amb punts de llum led

L'Ajuntament solsoní ha instal-lat onze punts nous de llum amb mòduls led, pel seu baix consum energètic, a diferents places i car-rers, i se n'han reubicat tres al car-rer dels Escolapis. L'actuació té per objectiu solucionar l'enllumenat deficient, per a trams que quedaven foscos, arran de la renovació, el 2016, de làmpades de vapor de sodi i vapor de mercuri per tecnologia led sense haver-ne canviat la distribució ja existent.

Els treballs, adjudicats a l'empresa solsonina Instal·lacions Agec, han tingut un cost de 12.218 euros, dels quals la Diputació de Lleida n'ha sufragat 10.000 mitjançant una subvenció directa per a inversions de caràcter extraordinari concedida el desembre del 2017. Es tracta de les places de Sant Isidre i Sant Pere, davant l'ajuntament, els carrers Estret, de Sant Josep de Calassanç, Sant Miquel Petit, Sant Nicolau i les Llices i la travessera de Sant Pere.