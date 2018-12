El Solsonès crea una comissió de seguiment de joves migrants sols

La delegació del Govern a la Catalunya Central ha visitat el Solsonès per constituir-hi una comissió de seguiment de la crisi per l'acolliment d'adolescents i joves migrants sols. Segons la delegada, Alba Camps, «l'objectiu final és aconseguir una acollida el màxim d'exitosa possible».

Generar una xarxa d'informació entre institucions, entitats i agents implicats és la base de la iniciativa. Pel que fa a Solsona, l'alcalde, David Rodríguez, va explicar la presència de set joves migrants a la Torre Viladot, un edifici propietat de l'Ajuntament. «En principi, teníem la planta on són reservada a famílies refugiades. Tot i així, hi ha una planta més gran, ara inhabitada, que necessita alguna reforma però que creiem que seria un lloc ideal per a aquests nois. I per poder regularitzar la seva situació, demanem un conveni a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA)».

A la trobada desenvolupada ahir al matí a la Sala Gòtica del Consell Comarcal del Solsonès, hi havia tècnics de l'administració, de diferents entitats i representants polítiques. La presidenta del Consell, Sara Alarcón, per exemple, va agrair la iniciativa de crear aquesta comissió de seguiment i Rodríguez va recalcar la importància del contacte directe amb la Generalitat, i va dir que els agrada «el model de centres d'acollida petits escampats pel territori, per a una bona integració».

Les participants s'han convocat a una altra trobada el mes de febrer, per a tothom qui ha vingut i algú més que s'hi vulgui afegir, segons Alarcón. A la reunió hi havia membres de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (AdlSolCar), del Centre Sanitari del Solsonès i del Consell, així com responsables del Servei Territorial d'Ocupació a la Catalunya Central (SOC) i de la cooperativa Gedi d'iniciativa social.