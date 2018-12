La xarxa d'emprenedoria La Inquieta comença a rodar

L'entitat La Inquieta, que es presentarà el proper 17 de desembre a Solsona, vol connectar diferents projectes liderats per dones de qualsevol punt del país, donar-los visibilitat, un espai de creixement i formació. La iniciativa sorgeix d'un grup d'emprenedores del Solsonès, el Bages, el Berguedà i la Segarra que, després de coincidir com a alumnes als seminaris de lideratge femení organitzats durant diversos anys per l'Ajuntament de Solsona, van constatar la necessitat de seguir trobant-se i crear una xarxa que donés resposta a les seves inquietuds.

Tal com afirma la seva presidenta, la gestora administrativa Montse Mas, «La Inquieta està pensada per connectar les dones que lideren projectes de petit format arrelats al territori i que sovint tenen unes necessitats molt concretes a causa de l'aïllament i la manca d'una xarxa». Per al proper 17 de desembre l'entitat ha organitzat una primera jornada que donarà el tret de sortida a la seva activitat. La programació s'obrirà amb la presentació a les 10 del matí i continuarà amb un taller pràctic en què les participants podran elaborar el seu pla de màrqueting i comunicació anual amb Sílvia Castellví.

El procés de creació de la xarxa, que ha durat més d'un any, ha rebut el suport i l'acompanyament de diferents administracions com les regidories de Polítiques d'Igualtat i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Solsona, l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, el Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya i el SIAD del Consell.